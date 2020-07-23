Центральный банк России обнародовал новую концепцию ипотечного страхования. Заемщиков избавят от страховых платежей.

Центральный банк России обнародовал новую концепцию ипотечного страхования. Заемщиков избавят от страховых платежей.В сообщении регулятора указывается, что теперь финансовые организации должны сами страховать недвижимость, а также здоровье и жизнь заемщика. Страховые платежи будут включены в стоимость ипотеки.Отметим, ранее за оформление полиса отвечал заемщик. Банк выступал в роли агента и присваивал себе большую часть страховой премии. Нововведение сделает ипотечные сделки открытыми и прозрачными, а также уменьшит цену на продукт.Если бы новую концепцию использовали уже сейчас, то стоимость ипотечного кредита была ниже. По подсчетам специалистов Центрального банка, показатель мог бы упасть на 0,15-0,67%.В финальной версии документа уточняется минимальное число рисков. В перечень вошли повреждение или утрата недвижимости из-за пожара, затопления, взрыва, стихийного бедствия, дефектов конструкции, действий третьих лиц.Список рисков для страхования здоровья и жизни включает присвоение инвалидности I или II группы, а также смерть заемщика от болезни или в результате несчастного случая, сообщает сайт "Комсомольская правда".Новые положения концепции не распространяются на ипотечные кредиты, которые были заключены ранее. Но от могут освободить граждан, которые подали заявку на рефинансирование ипотеки.