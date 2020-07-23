Центральный банк России обнародовал новую концепцию ипотечного страхования. Заемщиков избавят от страховых платежей.
Центральный банк России обнародовал новую концепцию ипотечного страхования. Заемщиков избавят от страховых платежей.
В сообщении регулятора указывается, что теперь финансовые организации должны сами страховать недвижимость, а также здоровье и жизнь заемщика. Страховые платежи будут включены в стоимость ипотеки.
Отметим, ранее за оформление полиса отвечал заемщик. Банк выступал в роли агента и присваивал себе большую часть страховой премии. Нововведение сделает ипотечные сделки открытыми и прозрачными, а также уменьшит цену на продукт.
Если бы новую концепцию использовали уже сейчас, то стоимость ипотечного кредита была ниже. По подсчетам специалистов Центрального банка, показатель мог бы упасть на 0,15-0,67%.
В финальной версии документа уточняется минимальное число рисков. В перечень вошли повреждение или утрата недвижимости из-за пожара, затопления, взрыва, стихийного бедствия, дефектов конструкции, действий третьих лиц.
Список рисков для страхования здоровья и жизни включает присвоение инвалидности I или II группы, а также смерть заемщика от болезни или в результате несчастного случая, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Новые положения концепции не распространяются на ипотечные кредиты, которые были заключены ранее. Но от могут освободить граждан, которые подали заявку на рефинансирование ипотеки.