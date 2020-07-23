Глава общественного движения За безопасность Дмитрий Курдесов предложил запретить в России оформление кредитов с помощью мобильных приложений банков. Свою инициативу он направил главе ..

Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил запретить в России оформление кредитов с помощью мобильных приложений банков. Свою инициативу он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.Курдесов пояснил, что таким образом хочет защитить граждан от мошенников, которые могут получить контроль над смартфоном, оформить кредит на его владельца, а деньги забрать себе. Чтобы получить доступ к приложениям, злоумышленники используют различные уловки, передает телеканал "".