Полицейские напоминают о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения, что автомобиль является источником повышенной опасности и требует неукоснительного соблюдения правил дорожного движения при управлении им. Водитель, который употребил алкоголь, не должен садиться за руль транспортного средства.Число ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения на территории региона за первые шесть месяцев текущего года снизилось на 10,8%. Однако следует отметить, что происшествия с участием пьяных водителей отличаются повышенной тяжестью последствий. Так, в среднем по области на 100 пострадавших в ДТП приходится 7,5 погибших, тогда как в ДТП с участием пьяных водителей – 12.В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. За совершение повторного нарушения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена уголовная ответственность. Санкции статьи 264.1 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.Сотрудники ГИБДД принимают активные меры по выявлению таких нарушителей Правил дорожного движения. В первом полугодии текущего года сотрудниками полиции выявлено 246 нарушений, содержащих признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарядами областной отдельной роты ДПС в рамках оказания практической помощи при надзоре за дорожным движением в течение шести месяцев 2020 года осуществлено 228 выездов в районы области. В ходе данных мероприятий выявлено 115 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, из которых 6 фактов повторного управления транспортом в состоянии опьянения.Судами в первом полугодии 2020 года рассмотрено 168 уголовных дел по данному составу. В результате 44 гражданам назначено наказание в виде лишения свободы на определенные сроки, 117 гражданам - обязательных работ в среднем на 6 месяцев, к 7 гражданам применены штрафные санкции.Сотрудники Госавтоинспекции призывают граждан сообщать о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения в подразделения полиции. Только совместными усилиями можно сделать наши дороги безопасными.