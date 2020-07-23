Она нуждается в медпомощи

Во Владимире без вести пропала 65-летняя женщина. О местонахождении Елены Царевой неизвестно с 21 июля 2020. Волонтеры отряда "Лиза Алерт”, которые тоже присоединились к поискам, уточняют, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.Приметы женщины: рост 166 см, темные волосы и серые глаза.Елена вышла из дома в красной куртке, черных брюках, черных калошах и цветной кепке. С собой у нее было белое пластиковое ведро.Всю известную вам информацию сообщайте инфоргу: Мария Лебедь 8(925)311-18-80.