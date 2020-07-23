Всего в регионе 5369 зараженных COVID-19

Во Владимирской области за сутки лабораторно подтвердили 36 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный Роспотребнадзор. Инфицированных выявили в 13-ти районах:6 человек во Владимире, 5 человек в Ковровском, 4 человека в Муромском, 4 человека в Гусь-Хрустальном, 3 человека в Александровском, 3 человека в Меленковском, 2 человека в Кольчугинском, 2 человека в Радужном, 2 человека в Киржачском, 2 человека в Суздальском, 1 человек в Камешковском, 1 человек в Гороховецком, 1 человек в Селивановском.Всего же во Владимирской области зафиксировано уже 5369 случаев заболевания COVID-19.