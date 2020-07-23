Актриса осталась довольна сериалом Чики. Юлия Снигирь с нетерпением ждала каждую серию.

Актриса осталась довольна сериалом "Чики". Юлия Снигирь снетерпением ждала каждую серию.Артистка посоветовала тем, кто еще не смотрел теленовеллу "Чики", обязательно с ней ознакомиться. Ленту Юлия Снигирь назвала потрясающей."Я и хохотала, и ревела..." – поделилась впечатлениямиартистка.Юлия отметила замечательную игру актеров, снявшихся втеленовелле. Знаменитость поведала, что о таланте Ирины Горбачевой она ужезнала. Как оказалось, Ирина проявила свои способности еще во время поступленияв Щукинское училище. Между тем, артистки Варвара Шмыкова, Ирина Носова и АленаМихайлова приятно удивили Юлию Снигирь. Девушек артистка назвала уникальными. "Вобщем, я фанат", – резюмировала звезда кино.Напомним, сериал "Чики" состоит из восьми серий. Картинаповествует о четырех проститутках, которые пытаются завязать с преступнымделом. Девушки, проживающие в провинциальном городке, решают открытьсобственный бизнес – фитнес-клуб. Воплотить мечту в жизнь будет очень сложно.Героинь ожидает множество проблем.23 Июл 2020 в 12:11 PDTПо словам режиссера теленовеллы Эдуарда Оганесяна, он хотелпоказать реальную жизнь маленького городка. Отобразить все плюсы и минусы жизнив провинции.Сериал "Чики" быстро завоевал любовь зрителей. В минувшем июнепроект стал одним из самых популярных по запросам и просмотрам в интернете.На днях исполнительница одной из главных ролей . Вторуючасть создатели снимать не планируют.