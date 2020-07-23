Актриса осталась довольна сериалом Чики. Юлия Снигирь с
нетерпением ждала каждую серию.
Актриса осталась довольна сериалом "Чики". Юлия Снигирь с
нетерпением ждала каждую серию.
Артистка посоветовала тем, кто еще не смотрел теленовеллу "Чики", обязательно с ней ознакомиться. Ленту Юлия Снигирь назвала потрясающей.
"Я и хохотала, и ревела..." – поделилась впечатлениями
артистка.
Юлия отметила замечательную игру актеров, снявшихся в
теленовелле. Знаменитость поведала, что о таланте Ирины Горбачевой она уже
знала. Как оказалось, Ирина проявила свои способности еще во время поступления
в Щукинское училище. Между тем, артистки Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена
Михайлова приятно удивили Юлию Снигирь. Девушек артистка назвала уникальными. "В
общем, я фанат", – резюмировала звезда кино.
Напомним, сериал "Чики" состоит из восьми серий. Картина
повествует о четырех проститутках, которые пытаются завязать с преступным
делом. Девушки, проживающие в провинциальном городке, решают открыть
собственный бизнес – фитнес-клуб. Воплотить мечту в жизнь будет очень сложно.
Героинь ожидает множество проблем.
23 Июл 2020 в 12:11 PDT
По словам режиссера теленовеллы Эдуарда Оганесяна, он хотел
показать реальную жизнь маленького городка. Отобразить все плюсы и минусы жизни
в провинции.
Сериал "Чики" быстро завоевал любовь зрителей. В минувшем июне
проект стал одним из самых популярных по запросам и просмотрам в интернете.
На днях исполнительница одной из главных ролей . Вторую
часть создатели снимать не планируют.