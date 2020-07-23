Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что для предотвращения 80% инсультов следует вести здоровый образ жизни. В первую очередь, следует отказаться от вредных ..

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, что для предотвращения 80% инсультов следует вести здоровый образ жизни. В первую очередь, следует отказаться от вредных привычек.Салагай отметил, что курение является одним из основных факторов риска инсульта. Не менее важно не злоупотреблять алкоголем и следить за давлением и уровнем сахара в крови. Также не стоит забывать о регулярных физических нагрузках.