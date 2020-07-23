Теперь ему грозит наказание по двум статьям

38-летний житель Муромского района в одной из деревень работал в гараже с напарником и, воспользовавшись тем, что мужчина в какой-то момент отвлёкся, взял его смартфон и с помощью мобильного приложения перевел 8 тысяч рублей со счета знакомого своей родственнице.А в середине июля этого года на одной из улиц Мурома он подставил подножку пенсионерке, выхватил у упавшей женщины сумку с телефоном, банковскими картами и документами. С ее счета он перевел себе 4,7 тысячи рублей, а общая сумма ущерба составила 8 тысяч.Как рассказали в пресс-службе областной полиции, сумку и сотовый телефон мужчина сжег, а документы смогли вернуть владелице после того, как задержали злоумышленника.