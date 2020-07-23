23.07.2020

2020-07-23 19:25:04

Жители многоэтажки в селе Новое Суздальского района остались без крыши

Капитальный ремонт крыши оказался неприятным сюрпризом для жителей дома в селе Новое Суздальского района. Ремонта ждали больше сорока лет, но когда работа началась - вместе с ней пришли только беды. И намного серьезнее, чем были раньше.

Каждая дождливая ночь для жителей дома №1 по улице Молодежной заканчивается локальным наводнением. И так на протяжении уже нескольких месяцев - с момента начала капитального ремонта крыши. Рабочие крышу разобрали, но защитную мембрану положить не удосужились.

Первая серьезная протечка произошла в ночь на 9 мая - жильцы дома до сих пор вспоминают ее с содроганием. Проснулись от льющейся с потолка воды. Всего за несколько часов затопило весь подъезд - с третьего по первый этаж. Ольга Куделко вместе с дочерью сделала ремонт квартиры всего полгода назад - теперь без слез говорить об этом не может - от ремонта ничего не осталось. Как и в квартире ее соседки, Марии Власовой - из-за постоянных протечек крыши она с пятилетними двойняшками временно переехала на дачу. Жить в квартире стало невозможно, несколько раз были замыкания - искрила проводка. Но когда придет осень, вернуться все же придется - другого жилья у них нет.

Мария Власова, жительница дома №1 по улице Молодёжной: «Вот смотрите, в каком состоянии живут у меня дети. То есть вот - везде это одна плесень. Дети этим дышат. А руководство этой фирмы, знаем фамилию Романенко, я у него спросила: "Куда нам идти? Вот куда мне с ними идти?". Он пожал плечами: "Я не знаю. Что Вы предлагаете, чтобы я Вам квартиру снял?". Я говорю, ну снимайте мне квартиру или гостиницу, это должно все выветриваться! Здесь все отваливается! Как мне здесь с детьми жить?»

Люк, ведущий на крышу закрыт на замок - по словам жильцов, для того чтобы они не могли видеть, что там происходит. Сегодня их туда пропустили, но представитель боголюбовской администрации осмотреть крышу не пожелал и предпочел остаться внизу. От комментариев отказался.

Юрий Сиднихин, замдиректора МКУ администрации МО Боголюбовское: «- В данном случае я считаю, что вот здесь не нужно. - А зачем вы тогда здесь? - Убедиться просто, как комиссия сюда приехала. - В чем вы убедились? - Что комиссия прибыла на место и разбирается. Больше я вам ничего дополнительно сказать не могу».

Заключение комиссии - ремонт крыши, действительно, был осуществлен с нарушениями и без соблюдения техники безопасности. Но компанию, которая занималась ремонтными работами, оставят завершать начатое.

Андрей Файгенбаум, консультант Фонда капитального ремонта: «- Сам подрядчик останется, возможно, поменяется бригада, которая делала некачественный ремонт. А сама подрядная организация продолжит работу. - А почему? Вам не кажется, что рыба гниет с головы? - Ну, на этот вопрос я не знаю, не могу ответить».

По словам консультанта, подрядчик должен будет возместить причиненный ущерб. Но жители в это не верят и у них для этого есть веский повод - сумма ущерба, по оценке подрядчика, в несколько раз меньше суммы, указанной в заключении приглашенного ими оценщика.

Наталья Лаврова, жительница дома №1 по улице Молодёжной: «40 тысяч за все. У нас по всей комнате, по всей квартире идет плесень, мы все счищали. Первый раз вызывали оценщика. Нам оценили более 180-ти тысяч».

По словам жителей, директор компании, которая занималась ремонтом крыши, даже не видел план проекта. Сейчас причин для беспокойства с каждым днем становится все больше - их дом разрушается на глазах. Иск в суд уже подан.

Мария Городская, Александр Голубев

«Вести-Владимир»

