Бурак Озчивит балует возлюбленную Фахрие Эвджен. Звезда турецких сериалов Великолепный век и Основание: Осман сделала жене дорогой сюрприз.

Бурак Озчивит балует возлюбленную Фахрие Эвджен. Звездатурецких сериалов "Великолепный век" и "Основание: Осман" сделала жене дорогойсюрприз.Жена артиста давно мечтала изменить приусадебныйучасток. Фахрие Эвджен хотела переделатьбассейн и преобразить сад. Бурак Озчивит оплатил каприз избранницы. Этообошлось ему в 200 тысяч лир, что по сегодняшнему курсу равно примерно двуммиллионам рублей.Особняк звезды сериала "Великолепный век" располагается в престижномрайоне. С террасы четырехэтажной виллы открывает роскошный вид на Стамбул. Дом Озчивити его зазноба приобрели за шесть миллионов лир – это примерно 62 миллиона рублей.Примечательно, что допереезда в особняк семейство проживало в квартире Эвджен. Жена актера купила апартаменты загонорар, который получила за съемки в сериале.Отметим, что звезда "Великолепного века" любитрадовать жену. В минувшем апреле Бурак преподнес Эвджен часы RolexDatejust Gold. Интересно, что подарок избраннице актер сделал без повода. Сюрпризобошелся Озчивиту в 170 тысяч лир – один миллион 700 тысяч рублей.26 Апр 2020 в 6:30 PDTВ последнее время . Актера активно снимают в сериалах. Много у звезды "Великолепного века" и рекламных контрактов. В минувшем мае артист заключил договор с популярным брендом одежды. Гонорар составил три миллионалир – 30 миллионов рублей.