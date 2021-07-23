На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 июля
лабораторно подтверждено 225 случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 июля лабораторно подтверждено 225 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
54 - во Владимире
26 - в Гусь-Хрустальном районе
25 - в Ковровском районе
22 - в Муромском районе
17 - в Суздальском районе
14 - в Вязниковском районе
13 - в Кольчугинском районе
12 - в Юрьев-Польском районе
10 - в Собинском районе
10 - в Меленковском районе
9 - в Петушинском районе
5 - в Киржачском районе
4 - в Александровском районе
2 - в Селивановском районе
2 - в Камешковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 41 527 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).