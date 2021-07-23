На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 июля лабораторно подтверждено 225 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 23 июля лабораторно подтверждено 225 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.54 - во Владимире26 - в Гусь-Хрустальном районе25 - в Ковровском районе22 - в Муромском районе17 - в Суздальском районе14 - в Вязниковском районе13 - в Кольчугинском районе12 - в Юрьев-Польском районе10 - в Собинском районе10 - в Меленковском районе9 - в Петушинском районе5 - в Киржачском районе4 - в Александровском районе2 - в Селивановском районе2 - в Камешковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 41 527 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).