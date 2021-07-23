Экономист Сергей Чалый считает, что белорусские чиновники не воспринимают президента Александра Лукашенко всерьез.

Экономист Сергей Чалый считает, что белорусские чиновники не воспринимают президента Александра Лукашенко всерьез.По словам Чалого, Лукашенко начинает понимать, что все его эмоциональные заявления остаются без должного внимания, "уходят в песок". Аналитик уверен, что белорусские чиновники начали так называемую итальянскую забастовку. "Никто не хочет ради него рвать задницу", – сказал эксперт в прямом эфире на своем ютуб-канале.Чалый вспомнил недавний рассказ Лукашенко о стрелявших поверх голов беженцев литовских пограничниках. Мол, эти слова президента также не восприняли всерьез госслужащие Белоруссии. "Что еще интересного вы нам расскажите", – якобы процитировал аналитик чиновников.Чтобы максимально просто объяснить свое видение ситуации, экономист привел в пример деда, который во время застолий приукрашивает свои подвиги, а служащие в очередной раз эти фантазии не обращают внимания. Этот дед якобы и есть нынешний президент Белоруссии.Напомним, ранее Александр Лукашенко литовским пограничникам нашествием исламистов. Президент Белоруссии сообщил, что на границе с Литвой были задержаны нелегальные мигранты из Ирака, которые рассказали о чудовищных условиях в лагере в Пабраде.