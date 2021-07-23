Фракция «Справедливая Россия» в ЗС подготовила депутатский запрос на имя губернатора с просьбой вмешаться в разрешение конфликта вокруг спортивного зала в Кадетском корпусе Радужного.

Фракция «Справедливая Россия» в ЗС подготовила депутатский запрос на имя губернатора с просьбой вмешаться в разрешение конфликта вокруг спортивного зала в Кадетском корпусе Радужного. Подрядчик вот уже больше двух лет уходит от исполнения своих обязанностей устранить недоделки. Депутаты настаивают на том, чтобы губернатор лично разобрался с вопиющей ситуацией. История со спортивным залом в Кадестком корпусе