Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна теряет доверие и уважение в мире.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна теряет доверие и уважение в мире.Накануне стало известно о сделке США и Германии по "Северному потоку-2". Так, в Вашингтоне признали, что санкции не остановят строительство газопровода, поскольку оно уже завершается, однако меры будут приняты, если Россия в будущем использует проект в качестве инструмента давления на Украину.Павел Климкин считает, что решение, о котором было объявлено, – "лишь верхушка айсберга". Мол, многое остается "за кулисами". Однако для Украины выводы близки к катастрофическим, уверен дипломат. "[Дело] в том, что мы не в игре", – написал экс-глава МИД Украины в "Фейсбук".Политик заметил, что Запад не прислушивается к Киеву. Украинские политики, по словам Климкина, лишь делают эмоциональные заявления, которые не имеют никакого веса. К Незалежной все меньше доверия и уважения, считает дипломат."Мы (Украина – Прим. ред.) становимся частью проблемы, а не частью решения", – очевидно Климкину.Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский с американским лидером Джо Байденом 30 августа в Белом доме. Конгресс США главу государства изменить дату переговоров. Члены законодательного органа тоже хотят провести диалог с украинским политиком.