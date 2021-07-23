Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России реваншем по Северному потоку – 2.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России реваншем по "Северному потоку – 2".На этой неделе стало известно, что США и Германия заключили сделку по "Северному потоку – 2". По итогам переговоров, Берлин поможет Киеву продлить соглашение с Россией о транзите российского газа через Украину. Вашингтон же может ввести против Москвы санкции, если проект будет использоваться в качестве геополитического оружия.Во время недавнего брифинга глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии – еще не конец истории. Мол, Киев хочет задать множество вопросов западным партнерам, связанных с этим соглашением. "Игра не завершилась, она была переведена в овертайм", – цитирует украинского дипломата .Кулеба сравнил борьбу Украины с "Северным потоком – 2" с футбольным матчем. Он отметил, что у Киева есть еще несколько "таймов и серия пенальти", чтобы взять реванш у России и защитить Незалежную. Об этом пишет .Напомним, строительство "Северного потока – 2" почти завершилось. Американский лидер Джо Байден признал, что остановить реализацию этого проекта уже невозможно.Ранее соглашение США и Германии по "Северному потоку – 2" экс-глава МИД Украины Павел Климкин. Он заявил, что Запад не прислушивается к Киеву. По словам дипломата, Украина теряет доверие и уважение в мире.