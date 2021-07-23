Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил список бюджетных ж/д направлений из Москвы и Санкт-Петербурга на август. Анализировались данные по билетам, купленным в июле, с датами поездки с 1 по 31 августа.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил список бюджетных ж/д направлений из Москвы и Санкт-Петербурга на август. Анализировались данные по билетам, купленным в июле, с датами поездки с 1 по 31 августа. В рейтинг вошли направления, где средний чек не превышает 1 000 рублей за билет в одну сторону. В случае Москвы из рейтинга исключены города Подмосковья, а для Санкт-Петербурга исключили города Ленинградской области.В целом, по данным аналитиков Туту.ру, средний чек за поездку из Москвы на поезде за год сократился на 18% — с 2 807 до 2 302 рублей в одну сторону. Средний чек за ж/д билет из Санкт-Петербурга уменьшился на 8% — с 2 669 до 2 452 рублей в одну сторону.Путешественникам из Москвы на август доступно 39 направлений, которые укладываются в бюджет до 1 000 рублей за поездку в одну сторону. Причём отправиться можно в 18 разных регионов, в том числе в областные центры: Калугу, Тулу, Рязань, Брянск, Смоленск, Владимир, Орел, Иваново, Ярославль, Нижний Новгород.Самый выгодный билет можно купить до станции Сухиничи Калужской области. Средний чек по этому маршруту составляет всего 177 рублей в одну сторону. На втором месте Гагарин в Смоленской области (370 рублей). Замыкает тройку Переславль-Залесский в Ярославской области (418 рублей). Кроме того, в топ-10 входят Гороховец, Вязьма, Тула, Рязань, Мценск и Брянск.Из Санкт-Петербурга на поезде, заплатив до 1 000 рублей за билет в одну сторону, можно уехать по 15 разным направлениям. В рейтинг вошли города, находящиеся на территории шести регионов: Тверской, Новгородской, Псковской, Калужской и Тульской областей, а также Республики Карелия.Возглавляет топ направлений с самым низким чеком в августе с отправлением из Санкт-Петербурга Малая Вишера в Новгородской области. Средний чек здесь равен 515 рублям.