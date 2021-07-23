Вчера ночью во Владимире произошел пожар.

Вчера ночью во Владимире произошел пожар.В 23-51 22 июля в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Владимир, Институтский городок, д.9.Пожарные подразделения выехали на место незамедлительно. На момент прибытия к месту пожара наблюдался дым со 2-го этажа. Сотрудниками МЧС были сформированы звенья газодымозащитной службы для спасения, эвакуации людей из здания и ликвидации пожара.Сгорела внутренняя отделка и имущество холла на 2-ом этаже на площади 24 квадратных метра. Из дома было эвакуировано 150 человек, из них 50 детей, спасено 15 человек, из них 2 ребенка.На пожаре пострадали 4 человека.К ликвидации пожара привлекался 21 человек личного состава и 7 единиц техники.