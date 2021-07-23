Алиса Казьмина стала широко известна после скандального развода с российским футболистом Андреем Аршавиным. Но мало кто знает, что до него у нее тоже была интересная жизнь.

Алиса Казьмина стала широко известна после скандального развода с российским футболистом Андреем Аршавиным. Но мало кто знает, что до него у нее тоже была интересная жизнь.Алиса родилась в 1982 году в Санкт-Петербурге. Там же она отучилась в Высшей школе журналистики при СпГУ. Впервые девушка вышла замуж за бизнесмена Алексея Казьмина. От него она родила двоих детей, сына и дочь.О первой семье Алиса Казьмина вспоминает с теплом. Говорит, что жила в достатке и ни в чем не нуждалась. Она ездила на "Бентли" и путешествовала по элитным курортам. Вместе пара прожила десять лет. Но что-то пошло не так.Когда младшей дочери было всего десять месяцев, Алиса по уши влюбилась в российского футболиста Андрея Аршавина. Чувства оказались взаимными.Связь с Ксенией СобчакАлиса Казьмина и Андрей Аршавин познакомились в Лондоне. В 2013 году Алиса работала там моделью. Андрей играл в "Арсенале". На премьере "Сталинграда" в Санкт-Петербурге пара вместе появилась перед поклонниками.В 2016 году они поженились. А через год Алиса родила от второго мужа дочь. Ее дети от первого брака остались жить с ними. Почти сразу после рождения третьего ребенка в Сети поползли слухи об очередном разводе в жизни Алисы Казьминой. Но пара развелась только спустя два года. Казьмина заявляла, что Аршавин ведет себя как ребенок. Она обвиняла его в изменах и несостоятельности как отца и мужа. После скандального расставания с Андреем Аршавиным Алиса Казьмина так и не смогла наладить личную жизнь.Что же касается бывшего мужа Алисы, бизнесмена Алексея Казьмина, то после развода он снова женился на двоюродной сестре Ксении Собчак, Алле Усовой.Проклятие свекровиПосле развода у Алисы начались серьезные проблемы со здоровьем. Она даже заявляла, что ее прокляла мать футболиста. У девушки обнаружился некроз тканей лица, в результате чего она стала неузнаваемой. Алиса перенесла несколько операций на лобной пазухе и до сих пор восстанавливается. Но врачи уверяют, что аутоиммунный процесс невозможно повернуть вспять.Многие фанаты уверяют, что Алиса сама виновата в своей болезни. Они считают, что она переборщила с пластикой носа, в результате чего он просто провалился.Сейчас Алиса Казьмина судится с матерью Андрея Аршавина за элитную загородную недвижимость, которую после развода футболист якобы отдал жене.