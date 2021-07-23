Глава правительства Михаил Мишустин назвал схему выплат российским многодетным семьям.

Глава правительства Михаил Мишустин назвал схему выплат российским многодетным семьям.В России больше полутора миллионов многодетных семей. Официального определения термина многодетная семья в стране не существует, так как в каждом регионе и по каждой программе существует гибкая система льгот.Как правило, многодетная семья – это семья, в которой есть трое или больше несовершеннолетних детей. Для поддержки таких семей в России существует много льгот и социальных выплат.Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал, что в этом году на детские выплаты из бюджета выделено около 58 миллиардов рублей. Из них полтора миллиарда рублей предназначается для поддержки многодетных семей: при рождении третьего и последующего ребенка, пишетОтмечается, что такие семьи имеют право на выплаты до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. В разных регионах России размер выплаты будет варьироваться в зависимости от прожиточного минимума.Напомним, помимо ежегодной финансовой поддержки от государства многодетные семьи имеют право на скидку в размере не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией. Семьи, проживающие в домах без центрального отопления, – процент от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на данной территории.