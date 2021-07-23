Пруду в парке Тюфелева роща необходим частый уход.

Пруду в парке "Тюфелева роща" необходим частый уход.Три года назад на карте Москвы появился ландшафтный парк "Тюфелева роща". Удивительно, что сравнительно недавно на этом месте была промзона "ЗИЛ". Благодаря реорганизации промзоны все вернулось на круги своя – москвичам вернули историческую Тюфелеву рощу, по которой прогуливался историк Николай Карамзин.Главной точкой притяжения парка, который был спроектирован знаменитым дизайнером и урбанистом Джерри Ван Эйк, стал декоративный водоем – Лизин пруд. Чтобы вода в нем была чистой, ее поместили в бетонную чащу, а еще установили многоступенчатую систему очистки воды.Спустя несколько лет после открытия парка Лизин пруд отправили на ремонт, ведь такому сложному сооружению необходим уход. Здесь провели работы по обслуживанию узлов водоочистной системы и обновили каменный бассейн. Теперь горожане снова могут отдыхать в тени деревьев у обновленного пруда."По периметру пруда обустроены пешеходные дорожки для прогулок вдоль воды. С северной стороны от водоема расположены игровая и спортивная площадки, а с южной – место для выгула собак", – отметили в пресс-службе "Группы ЛСР".Конечно, кроме этого водоема, в "Тюфелевой роще" много интересных мест – например, пергола, которая выполняет роль арт-объекта, смотровой площадки и зоны для отдыха. Также в парке есть дизайнерская детская площадка. Она примечательна тем, что построена без стыков и сварных швов.Почти половина "Тюфелевой рощи" – это зеленые пространства. В парке высажено порядка четырех тысяч хвойных и лиственных деревьев и кустарников.Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. отметил, что создание новых природно-рекреационных зон со спортивными и досуговыми объектами соответствует поставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным задаче по созданию доступной и комфортной городской среды.Ранее "Дни.ру" , что столичные власти согласовали проект строительства магистральной улицы длиной более километра на "ЗИЛе". Здесь будет современная дорога с тротуарами, остановками общественного транспорта в заездных карманах, освещением и дорожными знаками, появятся удобные съезды.