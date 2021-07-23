По мнению юристов министерства, предложенная версия вводит избыточные запреты и ограничения, что приведет к необоснованным расходам бизнеса. При этом выгодоприобретателями нынешней версии законопроекта станут крупные гостиницы, построенные на землях ИЖС, а большинство гостевых домов так и останутся в серой зоне.

По мнению юристов министерства, предложенная версия вводит избыточные запреты и ограничения, что приведет к необоснованным расходам бизнеса. При этом выгодоприобретателями нынешней версии законопроекта станут крупные гостиницы, построенные на землях ИЖС, а большинство гостевых домов так и останутся в серой зоне.По данным Ростуризма, в России сейчас более 16 тысяч гостевых домов, которые расположены в основном в курортных зонах. Регулятор предложил ввести для этой категории средств размещения обязательную классификацию, как и для отелей.Министерство экономического развития такой подход не устроил, так как это применяет к гостевым домам правила, аналогичные гостиницам, включая требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. При этом небольшие гостевые дома не в состоянии выполнить весь массив требований, а сотрудники Роспотребнадзора и других ведомств лишены доступа в гостевые дома из-за конституционного права на неприкосновенность жилища. Об избыточности требований классификации ранее заявляли и отельеры, которые вместо категории 3* были вынуждены получить категорию «без звезд», так как первое слишком затратно. Об этом сообщает со ссылкой на документ.В Ростуризме сообщили, что законопроект сейчас дорабатывается с учетом позиции Минэкономразвития, повторно внести его на рассмотрение в правительство планируется до конца лета.Фото