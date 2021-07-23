По словам министра, необходимый для защиты от ковида уровень иммунитета пока точно не определен.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все отечественные вакцины от коронавирусной инфекции можно использовать для повторной вакцинации. Об этом он сказал в прямом эфире в рамках просветительской кампании Разберемся в вакцинах вместе, организованной обществом Знание совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ, передает ТАСС.Все вакцины (от коронавируса — прим.) могут использоваться для повторной вакцинации, — сказал глава Минздрава.Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название Спутник V. Впоследствии были зарегистрированы вакцины ЭпиВакКорона, КовиВак и Спутник Лайт.Ранее Мурашко заявил, что итоговые данные об исследовании Спутника V опубликуют осенью.