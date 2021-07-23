В Казани открыли возрожденный из руин собор Казанской иконы Божией матери. В его строительстве принимали участие специалисты со всей России. Мастера из Мурома создали мозаичные иконы.

В Казани открыли возрожденный из руин собор Казанской иконы Божией матери. В его строительстве принимали участие специалисты со всей России. Мастера из Мурома создали мозаичные иконы.Они располагаются на фасаде храма. Сами иконы выполнены с помощью росписи по металлу. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан мастеров нашёл сам - именно у муромского предприятия сохранилась историческая смальта для мозаик. Но не успел увидеть готовые мозаики на стенах храма. Скончался в прошлом году на 74-м году жизни из-за осложнений после коронавируса, сообщается на сайте Муром24.