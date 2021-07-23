Во Владимирском государственном университете сообщают, что 22 июля ушел из жизни заслуженный деятель науки и техники, бывший ректор ВлГУ Алексей Сергеев. Он родился 1 апреля 1940 года в Курске.

Во Владимирском государственном университете сообщают, что 22 июля ушел из жизни заслуженный деятель науки и техники, бывший ректор ВлГУ Алексей Сергеев. Он родился 1 апреля 1940 года в Курске. В 1962 году окончил Московский автомеханический институт (МАМИ), получив квалификацию «инженер-механик». Затем работал инженером-конструктором авиаприборостроительного предприятия в Курске и учился в аспирантуре МАМИ. Во Владимирском госуниверситете