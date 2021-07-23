В ближайший час и до конца суток на территории Владимирской области ожидается гроза с дождем. Порывы юго-западного ветра могут достигать 12-17 м/с. Об этом сообщают в МЧС со ссылкой на

В ближайший час и до конца суток на территории Владимирской области ожидается гроза с дождем. Порывы юго-западного ветра могут достигать 12-17 м/с. Об этом сообщают в МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр. Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, которые касаются повреждений (обрывов) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения. Также риски связаны с