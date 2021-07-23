Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о причинах формирования цен на борщевой набор.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о причинах формирования цен на "борщевой набор".Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что подконтрольное ей ведомство зафиксировало снижение цен на продукты из так называемого "борщового набора". К нему относятся самые популярные у россиян овощи: морковь, лук, картофель, свекла и капуста. По мнению главы ЦБ, на рынке наблюдается тенденция по уменьшению стоимости продуктов."Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор", и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится. На наш взгляд, это сезонная история, и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику", – подчеркнула Набиуллина.Кроме того, во время пятничной пресс-конференции она напомнила, что стоимость сахара и подсолнечного масла в России в основном выросло под влиянием мировой конъюнктуры, но по "борщевому набору" происходило сезонное движение в совокупности с более быстрым исчерпанием запасов прошлогоднего урожая овощей."В прошлом году были не очень хорошие погодные условия, и качество урожая, так называемая лежкость, было ниже. И в этом году исчерпались запасы быстрее, а новый урожай еще не поступал, и поэтому еще такой достаточно существенный рост был в мае-июне по товарам "борщевого набора", – уточнила глава ЦБ.Напомним, ранее "" сообщали, что в "Единой России" разработали меры по снижению цен на продукты. Партия предложила правительству РФ рекомендовать торговым сетям подписать срочные соглашения с производителями о снижении наценок на социально значимые продовольственные товары.