Потенциальное строительство оказалось вне закона. Собственника земельного участка на улице Безыменского во Владимире уже заставили демонтировать ограждение стройплощадки.

Потенциальное строительство оказалось вне закона. Собственника земельного участка на улице Безыменского во Владимире уже заставили демонтировать ограждение стройплощадки.Об этой проблемной точке возле дома № 14 по улице Безыменского мы неоднократно рассказывали в эфире. Вначале жителей фактически лишили тротуара, а потом люди пожаловались на опасные ямы на пешеходной части, рядом со стройплощадкой. Сигнал поступил в нашу редакцию. А одна из активных жительниц Восточного района написала обращение в администрацию областного центра. Ответ пришёл от начальника управления и архитектуры Сергея Сысуева. Проверку объекта на законность ограждения и строительства провела прокуратура города Владимира. Вынесено предписание о демонтаже. Кроме того, собственника обязали благоустроить территорию нелегального строительства.