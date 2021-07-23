Накануне выходных устроитель Международного авиационно-космического салона (МАКС) согласовал график движения общественного транспорта с сокращенным интервалом.

Накануне выходных устроитель Международного авиационно-космического салона (МАКС) согласовал график движения общественного транспорта с сокращенным интервалом.Увеличение количества составов пригородных поездов Казанского направления и числа курсирующих между платформами "Отдых", "Есенинская" и выставочным комплексом автобусов позволяет выполнять рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции на транспорте. Также стала чаще проводиться санитарная обработка подвижного состава.В преддверии дней массового посещения на площадке авиасалона усилили контроль за ношением масок в закрытых помещениях. В местах массового посещения появились дополнительные санитайзеры.Устроитель АО "Авиасалон" готовился к МАКС-2021 в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий для предупреждения распространения коронавируса при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности. Представители ведомства присутствуют на площадке мероприятия и контролируют ситуацию.Безопасность участников и посетителей МАКС-2021 – приоритет для организаторов. АО "Авиасалон" продолжит выполнять требования и рекомендации Роспотребнадзора.Международный авиационно-космический салон МАКС проводится в подмосковном городе Жуковский с 20 по 25 июля. Масштабное мероприятие проходит в пятнадцатый раз.