В анапском селе Сукко водитель автомобиля Toyota RAV4, вылетев на тротуар, сбил шестерых человек, в том числе троих детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В анапском селе Сукко водитель автомобиля Toyota RAV4, вылетев на тротуар, сбил шестерых человек, в том числе троих детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Предварительная причина - водитель заснул за рулем. Им оказался местный житель 1955 года рождения. При аварии мужчина не пострадал и признал свою вину. По его словам, он мог уснуть или потерять сознание, сообщилаПострадавшие - туристы из Гусь-Хрустального Владимирской области и Саратова. Они живы, в ясном сознании, состояние стабильное. Их сразу госпитализировали и сейчас обследуют.Фото