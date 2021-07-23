Жители продолжают потешаться над работой дорожников.
Второй день топе новостей из Владимирской области - с асфальтом в Меленках.
Жители микрорайона «Бахор» недолго радовались новому асфальту. После в СМИ истории о паре квадратных метров асфальта, брошенных на грунт, материал убрали с проезжей части.
Работа подрядчиков вызвала широкий резонанс в медиа. Историю с исчезновением подхватили в местном паблике.
«Сказали, вернут, когда привьётесь», - насмехаются горожане в комментариях.
Напомним, что , зафиксированный в Коврове, также устранили в течение суток.