17-18 июля 2021 года в городе Коврове Владимирской области состоялись соревнования по ралли-рейдам БАХА КНЯЗЬ ВЛАДИМИР.

17-18 июля 2021 года в городе Коврове Владимирской области состоялись соревнования по ралли-рейдам БАХА "КНЯЗЬ ВЛАДИМИР".Ралли-рейд — это вид моторных гонок на длинные дистанции по пересечённой местности, проходящий в течение нескольких дней.Организаторами соревнований выступили Некоммерческое партнерство Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов» совместно с РОФСО «Федерация автомобильного спорта Владимирской области».Баха "Князь Владимир" - это гонка, которая проведена сразу в нескольких статусах, объединяя под одним началом участников в нескольких зачетных классах с ожидаемым количеством более 60-ти спортсменов из различных регионов России. Это различные этапы Кубка России, Чемпионат Центрального федерального округа, этап Чемпионата Ульяновской области по ралли-рейдам.Соревнования включены в календарь Министерства спорта РФ, Российской Автомобильной Федерации (РАФ), являются некоммерческим проектом.Гонка проведена без зрителей, в закрытом формате в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.37 экипажей вышли на старт первого спецучастка, который прошел на трассе Мотодром Арена в городе Коврове. За два дня участники преодолели пять спецучастков протяженностью около 200 километров.Фото: