Как расходуются средства, выделенные на ремонт дорог? Как идут работы? С рабочим визитом Юрьев-Польский посетил председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв. Подробнее в нашем репортаже.

Как расходуются средства, выделенные на ремонт дорог? Как идут работы? С рабочим визитом Юрьев-Польский посетил председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв. Подробнее в нашем репортаже.Почему ремонт дороги на улице Шибанкова в Юрьев-Польском остановился? Вопрос подрядчику задает Владимир Киселев. Председатель Законодательного собрания уверен: личный контроль - лучшая проверка эффективности использования выделенных средствРоман Головин, и.о. генерального директора ДСУ-3:- Работы были выполнены с задержкой. Из-за того, что поставщики пластиковых труб были перегружены и смогли предоставить материал в начале месяца - июля. Срок исполнения контракта у нас 28 августа. В установленные сроки мы контракт исполним.Но эта ситуация скорее исключение, говорит Владимир Киселев. В целом, дорожные работы в регионе, на которые пришло дополнительное финансирование, выполняются четко и качественно. Так, в Юрьев-Польском районе отремонтировано уже 18 объектов.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области :- В текущем году Законодательное собрание Владимирской области по инициативе фракции "Единая Россия" выделило на ремонт и строительство дорог 1,6 млрд. рублей. Мы и дальше будем помогать. На следующий год мы планируем около 2 млрд. рублей на эти цели предусмотреть в бюджете области. Я думаю, что еще больше дорог можно будет отремонтировать на эти средства. И мы попросим глав особое внимание уделить не только дорогам, но и тротуарам.Анатолий Тимофеев, глава Юрьев-Польского района:- Очень надеемся, что Заксобрание сможет точно также и на будущий год обеспечить такое серьезное финансирование, как Владимир Николаевич озвучил, 2 млрд. рублей. Это беспрецедентно, и очень надеемся, что всё это состоится.Муниципалитеты крайне заинтересованы в улучшении состояния дорожного полотна. Сэкономленные по итогу торгов средства также идут на дороги. Тем самым, число отремонтированных дорог с каждым разом растет.Ещё одной точкой маршрута стала Юрьев-Польская школа искусств. Здесь в прошлом году начался масштабный ремонт. Были проведены в порядок фасады здания и кровля, система водоснабжения, отремонтированы внутренние помещения. Теперь капитального ремонта требует и зрительный зал. За 36 лет работы он пришел в полную негодность - надо менять механизм сцены, зрительные места, пол, закупать современную звуковую и осветительную аппаратуру. По словам директора школы Татьяны Логиновой, к ремонту все готово: дизайн, экспертиза проекта.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Этой школе искусств нам удалось выделить в текущем бюджете 31 млн. рублей дополнительно. И сегодня уже директор думает, как эти денежные средства осваивать, уже начинает подбирать подрядчика.Татьяна Логинова, директор школы искусств:- Спасибо фракции, Законодательному собранию за то, что не забывают нашу культуру, поддерживают, в частности, нашу детскую школу искусств. Поддерживают и финансированием в том числе.Приехать вновь в Юрьев-Польский и проверить качество выполнения ремонтных работ Владимир Киселев пообещал уже в августе.Юлия Шувалова, "Вести-Владимир".