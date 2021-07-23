После реконструкции развязки МКАД – Липецкая улица будет обеспечен беспрепятственный выезд на магистраль М-4.

После реконструкции развязки МКАД – Липецкая улица будет обеспечен беспрепятственный выезд на магистраль М-4.Одна из самых распространенных причин пробок на МКАД – устаревшие клеверные развязки и неудобные съезды, поэтому многие из них в ближайшее время будут реконструированы. За последние 10 лет были изменены и построены 18 развязок. Сейчас активные работы идут на трех.За три года обещают решить проблему транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Липецкая. Здесь идут работы полным ходом с апреля. Специалисты поострят и реконструируют почти 10 километров дорог, возведут семь путепроводов и тоннель.Например, здесь за три года построят левоповоротный съезд со стороны МКАД на трассу М-4 "Дон", левоповоротный съезд с трассы М-4 "Дон" на внутреннюю сторону МКАД, правоповоротный съезд с бокового проезда внешней стороны МКАД на трассу М-4 "Дон"."После реконструкции развязка на пересечении МКАД с улицей Липецкая станет более удобной для автомобилистов, обеспечит беспрепятственный выезд на магистраль М-4", – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.Также продолжается реконструкция развязки МКАД – Осташковское шоссе. В июне сообщалось, что здесь возводят опоры путепроводов и съездов, оборудуют дождевую канализацию и прокладывают слаботочные системы. В этом месте будет построено и реконструировано в общей сложности около пяти километров дорог.После реконструкции развязки МКАД – Осташковское шоссе улучшится транспортная доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский на северо-востоке столицы и городского округа Мытищи. Работы будут завершены в 2022 году.Помимо этого, проведут реконструкцию развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Весной Загрутдинов рассказывал о начале производства строительно-монтажных работ. Торгово-закупочные процедуры уже завершены. Генподрядчик – "Московская инженерно-строительная компания".Здесь планируется реконструировать более 12 километров дорог, построить семь искусственных сооружений и три пешеходных перехода. По словам руководителя департамента строительства, реконструкция закончится в конце 2023 года.