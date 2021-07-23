Во Владимире на асфальтирование территории шести школ и пяти детских садов выделили 69,5 млн рублей. Вопрос обсуждался на комитете по образованию, культуре, туризму, делам молодежи, ..

Во Владимире на асфальтирование территории шести школ и пяти детских садов выделили 69,5 млн рублей. Вопрос обсуждался на комитете по образованию, культуре, туризму, делам молодежи, социальной политике, физкультуре и спорту.«В 2021 году из-за запоздалого финансирования ремонты выполнят «точечно». В список попали школы №№13, 23, 25, 32, 33 и 35, а также детсады - 9, 71, 97, 108, 109. На первые потратят почти 51 млн рублей, на вторые более 18 млн», - уточнила и.о. начальника управления образования Елена Маркова.