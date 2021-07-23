На имя начальника управления образования администрации Юрьев-Польского района внесено представление об устранении нарушений.

В Юрьев-Польском районе десятки учащихся трудоустроили в лагеря без согласия органов опеки. Нарушены сроки оплаты, в договорах не была прописана продолжительность рабочей смены.В ходе проверки местная прокуратура установила, что МКУ «Центр по учебно-методической работе и материально-техническому обеспечению в сфере образования» неверно оформил трудовые отношения с подростками. Нарушения выявлены в школах № 1,2,3, а также Симской, Энтузиасткой, Опольевской, Косинской и Небыловской.«В договорах с 22 ребятами из Симской школы согласие органов опеки получено позднее, чем с учащимися были подписаны документы о приёме на работу. Аналогичные нарушения допущены в другом учреждении. В бумагах не указана длительность рабочего дня. Отсутствуют сведения об ознакомлении несовершеннолетних с правилами внутреннего распорядка и другой нормативкой», - уточнили во Владимирской областной прокуратуре.Кроме того, оклад выплачивается по окончании срока действия договора, а не два раза в месяц.В результате на имя начальника управления образования администрации Юрьев-Польского района внесено представление об устранении нарушений.