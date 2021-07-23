Артист встретил настоящую любовь после 45 лет.

Артист встретил настоящую любовь после 45 лет.Далтон Виг российскому зрителю знаком прежде всего какисполнитель роли Саида Рашида в бразильской мыльной опере "Клон". В теленовеллеактеру достался довольно противоречивый персонаж. По сюжету герой женат на женщине,которая, несмотря на все его многочисленные достоинства, не отвечает ему взаимностью.Чувства не позволяют Саиду отказаться от избранницы, он терзается сам и мучит жену,порой проявляя к ней жестокость. У Саида Рашида было три супруги, носчастья ни с одной он не обрел.Сам Далон Виг в личной жизни оказался более везучим, чем егоперсонаж из "Клона". Правда, путь к семейной идиллии оказался тернист.В 2000 году актер съехался с актрисой Микаелой Гоес. Влюбленныестроили грандиозные планы на будущее, но через два года внезапно для всех расстались.Далон и Микаела поняли, что охладели друг к другу, превратившись в добрыхдрузей.В 2003 году Далтон Виг впервые официально связал себя узамибрака. Его избранницей стала коллега по цеху Барбара Пас. Этот союзпросуществовал до 2005-го. Актеры развелись без шума. Причины разрыва Далтон иБарбара сохранили в тайне.Настоящую любовь звезда сериала "Клон" обрелатолько после 45 лет. В 2012-м после двух лет романа актер женился на актрисе КамиллеЧеркес. Избранница, которая на 20 лет моложе Вига, подарила ему близнецов – Давидаи Артура. Далтон стал отцом в 2016-м. Актер по сей день живет с матерью своих наследникови очень счастлив.Карьера Далтона Вига сегодня складывается довольно неплохо.Актер очень востребован у режиссеров. Недавно Виг закончил сниматься в драме SemPai Nem Mãe ("Нет ни отца, ни матери"), где сыграл одну из главныхролей. Фильм находится на заключительных стадиях производства и, вероятно,скоро увидит свет. В прошлом году звезда "Клона" работала в сериале "ПриключенияПолианны", в основу сценария которого легла книга американки Элинор Портер.Добавим, что за те 20 лет, которые прошли с момента выходасериала "Клон", Далтон Виг сильно изменился внешне. 57-летний артист порой отращивает бороду, его локоны заметно поредели и поседели. Впрочем, возрастне лишил актера привлекательности и харизмы.