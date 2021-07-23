Заслуженный деятель науки и техники, профессор ВлГУ Алексей Георгиевич Сергеев скончался 22 июля 2021 года на 82-м году жизни.

Заслуженный деятель науки и техники, профессор ВлГУ Алексей Георгиевич Сергеев скончался 22 июля 2021 года на 82-м году жизни.Алексей Георгиевич был высококвалифицированным специалистом, педагогом, руководителем, пользовался большим уважением у коллег и внёс большой вклад в развитие науки и образования в университете и регионе.Он родился 1 апреля 1940 года в Курске. В 1962 году окончил Московский автомеханический институт (МАМИ), получив квалификацию «инженер-механик». Затем работал инженером-конструктором авиаприборостроительного предприятия в Курске и учился в аспирантуре МАМИ.Во Владимирском госуниверситете Алексей Георгиевич Сергеев работал с 1967 года (тогда это был Владимирский вечерний политехнический институт), занимал должности старшего преподавателя, доцента, профессора, декана автотранспортного факультета. С 1986 по 1987 год был проректором по учебной работе. В 1987 году его избрали ректором института, после чего дважды переизбирали. Ведущий вуз Владимирской области Алексей Георгиевич возглавлял до 2005 года. Впоследствии являлся помощником ректора и профессором кафедры управления качеством и технического регулирования Института машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ.На его долю выпал нестабильный период в современной истории нашей страны: перестройка, развал СССР, непростые 90-е годы. Несмотря на все трудности, Алексей Георгиевич добился того, чтобы вуз продолжал развиваться. Так, в 1993 году политехнический институт был преобразован в технический университет, а в 1996 году – во Владимирский государственный университет.Под научным руководством А. Г. Сергеева защищены 21 кандидатская и одна докторская диссертации.За большие заслуги в развитии науки и подготовке высококвалифицированных специалистов Алексею Георгиевичу Сергееву было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». Он занесён в Книгу Трудовой Доблести города Владимира, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» (IV степени) и Почёта, нагрудными знаками Минобразования «За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР» и «Почётный работник высшего образования России», памятной медалью «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России».Ректор Анзор Саралидзе и весь коллектив ВлГУ выражают глубокие соболезнования родным и близким Алексея Георгиевича.Прощание с Алексеем Георгиевичем Сергеевым состоится 24 июля в 12:00 по адресу: ул. Вокзальная, 47.