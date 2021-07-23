За первое полугодие специалисты более миллиона раз проверили столичную водопроводную воду по 184 показателям.

За первое полугодие специалисты более миллиона раз проверили столичную водопроводную воду по 184 показателям.В российской столице работает впечатляющая по размерам система водоснабжения. Тысячи километров водопроводныхсетей каждый день обеспечивают москвичей почти тремя миллионами кубометров чистой воды. За функционированием сложнейшей системы и качеством потребляемой воды постоянно следят лучшие специалисты.Контроль качества воды в Москве проводится по 184 показателям на каждом этапе ее следования: от водохранилищ, до конечного потребителя. Только за период с января по июнь состояние городской водопроводной воды проверили более миллиона раз. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, в городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", – уточнил заммэра.На первом этапе специалисты проверяют воду в водохранилищах – они берут пробы на разной глубине. Таким образом можно выявить отличия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. Следующий этап – проверка воды с помощью автоматических анализаторов, установленных на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети. Прибор способен отслеживать такие показатели, как мутность, цвет и электропроводность жидкости.Все данные с анализаторов поступают в единую информационную систему. Это позволяет оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды. Кроме того, оперативную проверку проводят в специально оборудованных мобильных экспресс-лабораториях. Специалисты выполняют анализ на месте проведения работ на водопроводных сетях.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты следят за состоянием воды круглосуточно и вносят корректировки в технологию водоподготовки. При необходимости они проводят дополнительную очистку с помощью порошка из активированного угля или чаще промывают песчаные и угольные фильтры. Благодаря этому вода становится прозрачной, обеззараженной, из нее устраняются неприятные запахи и привкусы.