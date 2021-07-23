Во Владимире на Большой Московской продолжаются дорожные работы. Строители оборудуют переход искусственными неровностями.

Во Владимире на Большой Московской продолжаются дорожные работы. Строители оборудуют переход искусственными неровностями."Лежачих полицейских" рекомендовали установить в ГИБДД. Дорожные барьеры закольцуют переход на расстоянии 15 метров друг от друга. Как говорят специалисты, это позволит максимально обезопасить пешеходов на этом дорожном участке. Напомним, на Большой Московской уже не раз происходили трагические случаи. Самый резонансный произошел осенью. Здесь сбили Дарью Марян - мать двоих детей, она скончалась на месте.