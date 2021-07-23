В рамках региональной программы капитального ремонта в Москве отремонтируют 14-этажный дом 1972 года постройки.

В рамках региональной программы капитального ремонта в Москве отремонтируют 14-этажный дом 1972 года постройки.В российской столице действует специальная программа модернизации жилогофонда. Со временем московские власти проводят капитальный ремонт во всех зданиях, улучшая условия жизни москвичей.Так, в Красносельском районе приведут в порядок 14-этажный жилой дом, построенный в 1972 году. Высотка расположена по адресу Малая Красносельская улица, дом 12. Согласно утвержденной проектной документации, в доме отремонтируют фасад, кровлю и помещения общего пользования, а также заменят инженерные коммуникации."Ремонтные работы будут проведены в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах на территории города Москвы. В рамках проекта запланировано обновление фасада и кровли дома, ремонт мест общего пользования, подвальных помещений, мусорокамер и технического этажа", – рассказал руководитель Москомэкспертизы Валерий Леонов.Кроме того, проект капитального ремонта включает в себя окраску цоколя, стен входных групп и лоджий, замену наружных блоков кондиционирования и указателей дома. Также специалисты должны привести в порядок подвальное помещение.Ремонтники поставят новые входные двери. На техническом этаже установят новые окна, отремонтируют пол, стены и потолки. Планируется обновить и конструкции кровли. На лестничных клетках и в коридорах заменят полы, а в подъездах покрасят стены и потолки, установят новые двери и почтовые ящики.Планируется в высотке частично заменить системы электроснабжения, отопления, водоотведения и водоснабжения. В зонах замены коммуникаций строители сделают восстановительный ремонт."Программа модернизации жилого фонда направлена на снижение уровня износа жилищного фонда, сокращение количества аварийного жилья и обеспечение безопасности проживания горожан", — подчеркнул Валерий Леонов.Важно отметить, что в столичном регионе помимо ремонта жилого фонда постоянно обновляются лифты в высотных зданиях. Напомним, ранее "" сообщали, что в Москве заменили более полутора тысячи лифтов. Современная высококачественная и безопасная техника была установлена в рамках столичной программы капитального ремонта.