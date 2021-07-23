Солнце, чистый воздух, отличная компания, и ни минуты покоя - таким должен быть настоящий отдых, говорят участники патриотической смены лагеря «Мещерские зори». Лев Алексеенко - из Владимира. Представляет ассоциацию юных разведчиков. Говорит, приехал понять, на что способен.

Солнце, чистый воздух, отличная компания, и ни минуты покоя - таким должен быть настоящий отдых, говорят участники патриотической смены лагеря «Мещерские зори». Лев Алексеенко - из Владимира. Представляет ассоциацию юных разведчиков. Говорит, приехал понять, на что способен.Лев Алексеенко, участник военно-патриотической смены «Мещерские зори»:- Выглядит все очень масштабно. стояли классные военные машины, которые показывают значимость на самом деле военной техники в России. Показывают всю силу, боевой дух. И хочется на самом деле верить в нашу Россию, в нашу родину. И даже участвовать в этом всем. От части как-то мотивирует больше крутиться а этой среде, в военной среде, там может быть связать свою жизнь в будущем с этим.Таких, как Лев - активных , целеустремленных -в поселок Уршельский приехало больше сотни из всех районов области. Лагерь для них организовал благотворительный фонд «ВЫМПЕЛ» в честь сорокалетия создания спецподразделения. Фонд помогает ветеранам спецназа КГБ и ФСБ. Но и молодежь " учат родину защищать". Причем , на конкретных примерах. Эти боевые бронемашины «Викинг» и «Фалькатус» отечественной разработки. Они покрыты передовой бронезащитой высочайшего класса, позволяющей остановить выстрелы любого стандартного стрелкового оружия. Способны развивать скорость 170 км/ч даже по бездорожью.Эдуард Бедерский, президент благотворительного фонда «Вымпел»:- Чем больше таких лагерей будет для детей, детьми надо заниматься - они не должны быть предоставлены сами себе , чем больше они вовлечены в процессы, чем больше вовлечены в обучение , в общение друг с другом . получение каких-то навыков . которые пригодятся им в жизни , тем лучше.В этом лагере - день за два . Каждый час - новое дело : встречи с интересными людьми, спортивные игры, квесты , мастер- классы , вечерами - кино. И конечно , полноценный поход. Возможно, этот лагерь станет для кого-то поворотной точкой в жизни, отметил на открытии смены секретарь регионального отделения "Единой России" Владимир Киселев.Владимир Киселев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:- Очень важно безусловно кем вы станете в жизни, но вот на мой взгляд,намного более важно - какими вы станете. Мне бы хотелось пожелать вам чтобы вы стали, кем бы вы не работали, где бы вы не находились, стали настоящими профессионалами, настоящими патриотами нашей страны, нашего государства и нашей Владимирской области.Владимир Николаевич рассказал: полгода вместе с Эдуардом Бедерским вынашивали идею создания такого лагеря . Боялись ,что вмешается что коронавирус или другие обстоятельства . Но получилось даже лучше , чем задумали. Возможно , лагерь "Мещерские зори" в поселке Уршельский получит постоянную прописку.Екатерина Гусева, Вести Владимир