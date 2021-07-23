На мужчину составили три административных протокола.

В Муроме с поезда «Москва — Чебоксары» сняли пьяного пассажира, который курил в туалете вагона и приставал к пассажирам.«22 июля в дежурную часть линейного отдела полиции на транспорте поступила жалоба от начальника состава. Он попросил наряд ДПС прибыть к месту стоянки локомотива. Выяснилось, что в вагоне находился нетрезвый дебошир, который нарушал правила поведения», - пояснили представители МВД.В результате 46-летнего нарушителя общественного порядка из Чувашии доставили в отдел для разбирательства. На выпивоху составили три административных протокола: за курение в неположенном месте, распитие спиртного и появление в пьяном виде.Мужчине грозит штраф.