Днем 23 июля в пожарную охрану сообщили о возгорании в пятиэтажке, которая находится в Муроме на ул. Воровского. На момент прибытия к месту пожара наблюдался дым из окна 5 этажа. Сотрудниками

Днем 23 июля в пожарную охрану сообщили о возгорании в пятиэтажке, которая находится в Муроме на ул. Воровского. На момент прибытия к месту пожара наблюдался дым из окна 5 этажа. Сотрудниками МЧС были сформированы 2 звена газодымозащитной службы для тушения пожара, – сообщает пресс-служба МЧС. Сгорела внутренняя отделка и мебель на площади 10 квадратных метров.