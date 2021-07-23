В Киржаче открыли уникальный Музей Иконописи и Реставрации.

В Киржаче открыли уникальный Музей Иконописи и Реставрации.Кроткие взоры святых, устремлённые в омуты и затоны человеческих сердец, инфернальные образы Страшного Суда и живородящий райский свет, буйство цветов и дисциплинированность прямых линий...Икона – не только почитаемый образ, перед которым молятся верующие люди, но и важнейший исторический памятник, хранящий в себе тайнопись русской души.Миру – МИРПопытаться постичь её суть можно в Киржаче. 21 июля, в самом центре города состоялось поистине историческое событие – свои двери распахнул МИР – Музей Иконописи и Реставрации.- Идея создать этот музей родилась благодаря иконе, которую нашли в небольшой деревушке, - рассказывает Почётный гражданин г. Киржача и Киржачского района, генеральный директор ОАО «Киржачская типография» Евгений Фёдоров. – На её обороте было написано: «Вернуть в город Киржачъ». Возможно, кто-то спас её во время революции, когда храмы подвергались разграблению. Мы выполнили завет неизвестного спасителя. Изначально икона прибывала в плачевном состоянии. Но благодаря скрупулёзной работе реставраторов, сейчас она предстаёт перед нами практически в первозданном виде.Это уже 10-й по счёту музей, созданный усилиями команды «Киржачской типографии» и её друзей. Экспозиционные залы оборудовали в помещениях старинного дома, некогда принадлежавшего мещанину Якову Фёдоровичу Смирнову, члену Городской торговой депутации. После революции внутренние помещения дома несколько раз перепланировывали. В разное время в здании располагался книжный магазинчик и офис Управления культуры Киржачского района.МИР – поистине уникальный музей, аналогов в нашей стране у него пока нет. В его залах представлены более 320 икон. Датировка экспонатов охватывает несколько веков русской истории – у этих образов могли молиться солдаты «потешных» полков Петра Великого, казаки Емельяна Пугачёва и гусары Дениса Давыдова. География икон обширна и простирается от Сибири до Вологодской области.- Глубокий духовный смысл нашей экспозиции заключается в том, чтобы сохранить экспонаты в первозданном виде, в котором они нам достаются. В нашем музее основной упор делаем на тот слой икон, которые не выставляли и не экспонировали до этого момента. Назовём их «народное творчество». Порой это непрофессиональные иконописцы, но каждая икона имеет свой смысл и свою историю. У нас собраны иконы с XVII до начала XX вв. – рассказал эксперт по подбору антиквариата Сергей Сидоров.Русская АтлантидаНа первой в истории музея экскурсии присутствовало множество почётных гостей. Обворожительный экскурсовод Ирина Язикова, которая по совместительству - методист Смоленского государственного музея-заповедника, поведала историю "Троицы" – иконы, спасённой неравнодушными людьми при разграблении и разрушении храмов и церквей в 20-е годы прошлого века. Не менее драматичной оказалась судьба иконы "Явление Печерской Божьей Матери", которую написали в иконописных мастерских Киево-Печерской Лавры почти полтора века назад. Потрясла экскурсантов история иконы XIX века, выполненной в технике бисерного шитья. На ней запечатлён лик невинно убиенного царевича Димитрия - последнего из дома Рюриковичей.Основу коллекции музея составили так называемые «народные» иконы, которые когда-то стояли в «красных углах» деревенских изб. Предметом изучения они стали не так давно – на сегодняшний день научное сообщество посвятило им очень мало статей и монографий. Сотрудников музея это обстоятельство совсем не смущает, наоборот – они рады, что перед ними открывается широкое поле для исследовательской деятельности.На втором этаже музея представлены более дорогие, высокохудожественные иконы. Их держали в своих домах дворяне и купцы – более зажиточные слои населения. Особого внимания посетителей музея заслуживают киоты – своеобразные ковчеги, в которых хранили иконы. Многие из них украшены драгоценными металлами, выполнены из ценных пород дерева. В былые времена по ним можно было безошибочно определить уровень достатка семьи.- Евгений Фёдоров со своей командой создал ещё одно святилище русской культуры, - говорит директор «Галереи на Чистых прудах», коллекционер Валерий Новиков. - То, что сделали в Киржаче, - это великий шаг, который отзовётся не только в Москве, но и по всей стране. Этот город должен стать точкой кристаллизации русской культуры. Туристы должны ехать не только во Владимир и Суздаль. Все мы знаем легенду о святом Китеж-граде, который ушёл под воду. Киржач же, словно маленькая русская Атлантида, всплывает на фоне культурного и духовного возрождения.Мы привезли к открытию музея особые экспонаты. Это коллекция из 165 предметов (металлические иконы и распятия), которые имеют непосредственное отношение к великой русской культуре и православной церкви. Коллекцию начал собирать московский предприниматель Андрей Костяев. Перед смертью он просил найти для неё достойное место. Мы долго ждали, когда же появится место и наступит время, чтобы передать её в достойные руки. Это место появилось и время настало. Киржач - замечательный город, в нём живут замечательные люди. Уверен, что теперь коллекция будет в надёжных руках.Возрождение традицииВ музеи также будут работать над продолжением славных традиций иконописи. В планах – обучать взрослых и детей. На курсах будут давать как практические, так и теоретические знания. Как говорят сотрудники МИРа, ремесло иконописи не может существовать без знания догматики иконографии и основных вех истории нашей страны.- Идея иконописного кружка родилась у нас при посещении славного города Смоленска, - рассказывает соучредитель музея Ирина Гайдай. - Мы были в одном из больших храмов и на выходе увидели маленькую выставку с детскими рисунками. Они были выполнены в стилистике иконографии. Мы решили, что в своём музее сделаем не просто выставочные залы, а превратим его в место, где юные киржачане будут осваивать это древнее ремесло.В ближайших планах учредителей музея - расширить экспозицию, которая сейчас занимает около 100 квадратных метров. Понимая, что для полноценного музея этой площади недостаточно, Евгений Фёдоров заручился поддержкой вице-губернатора Владимирской области Александра Ремиги.- В начале июля мы с Александром Александровичем обсудили важные вопросы, связанные с развитием туризма в нашей области. Результатом диалога, возможно, станет приобретение одного из строений, находящихся в ведомстве областных властей. Здание, построенное в конце XIX века фабрикантами Арсентьевыми, при старании команды ОАО "Киржачская типография" станет настоящим музеем, основным направлением которого будет "Народная икона". А сегодня мы явили миру лишь часть коллекции, - рассказывает Евгений Фёдоров.В темуСинхронно с МИРом, в Киржачском районе открыли ещё один уникальный культурный объект. В селе Ельцы, рядом со знаменитой деревянной часовней, известной в народе под именем «Свеча во ложбине», при приюте «Мамин домик» презентовали первую в нашей области (и вторую в стране) детскую благотворительную школу колокольного звона.- Мы очень хотим, чтобы колокольный звон не умолкал на Руси, помогал нам приходить к вере, растить достойных людей, - говорит основательница «Маминого домика» Арина Серавкина. - У нас обязательно будут проходить мастер-классы от именитых мастеров колокольного звона. Они будут показывать подрастающему поколению, какого мастерства можно достичь, если усердно трудиться. Мы планируем проводить детские фестивали. Очень хотим, чтобы нашу колокольню посещали родители с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Колокольный звон никого никогда не оставит равнодушным. Более того, уже доказано, что он обладает лечебными свойствами. Не зря колокольный звон называют животворящим.