...Абсолютная тишина, а потом темнота. Примерно так складывается судьба у тотальников - людей с полностью потерянными слухом и зрением. Людмила Ивановна уже 40 лет не слышит и 20 не видит из-за осложнений после гриппа. Но речь сохранилась. Теперь она буквально чувствует мир вокруг.

...Абсолютная тишина, а потом темнота. Примерно так складывается судьба у тотальников - людей с полностью потерянными слухом и зрением. Людмила Ивановна уже 40 лет не слышит и 20 не видит из-за осложнений после гриппа. Но речь сохранилась. Теперь она буквально чувствует мир вокруг.- Вот теперь я запомнила вас. Чуть- чуть прикоснуться, а иначе никак.Галина, Олег и Анатолий около года живут в селе Ляхи. Здесь построили дом для слепоглухих. Людям с таким заболеванием очень важно жить в специальных условиях и чувствовать себя защищенными, говорят обитатели "Тихого света". Здесь тотальники могут проявить себя даже в творчестве - помогают изготавливать часы, корзинки, даже нательные крестики. Они любят заниматься огородом и принимать гостей.Галина Фролова:- Ну, мы уже именно родственники. Тотальнику не выйти никуда в большом городе, а здесь все-таки можно самостоятельно пройти погулять. И потом постоянно кто-то рядом - это главное.Галина Ивановна здесь - новостной обозреватель. Несколько лет назад освоила клавиатуру Брайля. В интернете читает новости и рассказывает их Анатолию и Олегу. Общаются тотальники с помощью рук по одной букве. А еще понимают "письмо по ладони". В доме большая библиотека, Галина Ивановна почти все время читает - сказывается педагогическое образование.Галина Фролова:- Каждый занимает свою нишу в этой жизни. И когда читаешь книги, буквально все видишь.Дом Светланы и Вадима - это не интернат и не лечебное учреждение - здесь живут. А главное - общаются друг с другом. Проблемой тотальников супруги занялись еще до переезда из Москвы. В столице получили благословение. В России - всего три таких центра. А во Владимирской области - один.Светлана Бередихина, директор некоммерческой организации "Тихий свет":- Когда в тебе развито твое чувство гордости, и вот тогда тяжело, поверьте, точно. И когда ты гасишь свою гордыню, то ты начинаешь на мир смотреть немножко по-другому. И когда ты видишь людей, которые в твоей помощи нуждаются, у тебя возникает огромное желание им помогать.Сейчас дом "Тихий свет" совсем небольшой, всего три комнаты. Но желающих сюда приехать намного больше. Просто отдохнуть и прогуляться, не боясь толпы и машин.Вадим Аршаняк, соорганизатор НКО "Тихий свет":- Замысел большого дома в том, чтобы жили не только на постоянной основе. Чтобы приезжали на отдых, на реабилитацию, дать возможность родственникам слепоглухих тоже отдохнуть, потому что это тоже тяжело.Фонд и дом существуют на частные пожертвования и личные деньги обитателей. Ждут здесь и волонтеров. Причем исключительно для общения. Все остальное обитатели дома сделают сами.Екатерина Таманова, Егор Герасимов. «Вести-Владимир».