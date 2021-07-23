Мероприятие продлится до 25 июля.

В Суздале стартовал XX фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». За два дня над Ильинским лугом запустят 16 воздушных шаров. Цель – не просто поднять аэростаты в воздух, но и выполнить задание.Оно называется «Волк и заяц». Смысл в том, что летательный аппарат неуправляем и двигается только по ветру. Первый шар, «Волк», должен проделать путь за шаром-зайцем, который стартует первым, и приземлиться на его точку.Если позволит погода, над древним владимирским городом воздухоплаватели будут соревноваться до 25 июля. В событии принимают участие гости из Москвы, Нижнего Новгорода, Калуги, Самары, Белгорода, Костромы, Луганска, Яхромы, Люберец и Переславля-Залесского.Организаторы отмечают, что во время его проведения будут соблюдаться все антиковидные требования Роспотребнадзора.