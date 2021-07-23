Парламентарии подали уже несколько жалоб во «Владимирэнерго» и ждут объяснений от МРСК.

Во Владимирской области участились случаи отключения света. Вопрос обсудили на заседании Законодательного собрания региона.Для примера законотворцы взяли несколько районов. Если в 2020 году в Собинском районе было зафиксировано 196 отключений, то за полгода текущего уже 173. Жителей Петушинского района без света оставляли 436 раз, Мурома – 33, в Киржачского района – 92.Из-за перебоев и перепадов напряжения у населения ломаются электроприборы, не работают газовые котлы, вода из скважин перестаёт качаться. Увеличились и сроки восстановления подачи электричества.Народные избранники уверены, что причиной служит сокращение штата сотрудников. Так, в Александровском и Петушинском районах осталось всего по одной ремонтной бригаде.Парламентарии подали уже несколько жалоб во «Владимирэнерго» и ждут объяснений от МРСК. Среди основных вопросов – эффективность инвестиций, которые ежегодно тратятся на развитие электроснабжения Владимирской области.