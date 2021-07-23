Площадь возгорания составила 144 квадратных метра.

В деревне Рытово Вязниковского района дотла сгорел храм Успения Пресвятой Богородицы Российской православной старообрядческой церкви.Ночью 23 июля в 02:10 23 в МЧС Владимирской области поступило сообщение о пожаре. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение святыни. Пожарные оперативно потушили огонь на площади 144 квадратных метра.«Погибших и пострадавших нет. На происшествие выезжали 4 единицы техники, а также 10 человек личного состава. Дознаватели устанавливают причину случившегося», - рассказала руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Известно, что община является действующей. В 1907 году моленную комнату в деревне перестроили под церковь и освятили. К местному приходу принадлежали старообрядцы из Сергиевых Горок, Медведево, Бахтолово, Чистово, Курбатихи, Коломихи, Большого и Малого Фелисово, Проскуряково и Алёшково.