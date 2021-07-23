23 июля в районе двух ночи в МЧС сообщили о возгорании храма в деревне Рытово Вязниковского района. Пожарных вызвали поздно, огонь успел распространиться по всей площади деревянного храма,

23 июля в районе двух ночи в МЧС сообщили о возгорании храма в деревне Рытово Вязниковского района. Пожарных вызвали поздно, огонь успел распространиться по всей площади деревянного храма, которая составляла 144 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 10 сотрудников МЧС, 4 единицы техники. Причина устанавливается. /Фото: МЧС области/