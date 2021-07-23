22 июля около 18:00 на 308-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. По предварительной информации УМВД, водитель

22 июля около 18:00 на 308-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. По предварительной информации УМВД, водитель грузового автомобиля, следуя в сторону Нижнего Новгорода, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим большегрузом. В результате ДТП водители автомобилей погибли. Очевидцы в соцсетях утверждают, что